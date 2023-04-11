Потапова: и русская, и русско-белорусская диаспора в теннисе есть

Российская теннисистка, 25-я ракетка мира Анастасия Потапова рассказала об отношениях с коллегами по сборной.

«Есть российская диаспора в туре? Держитесь друг за друга? И белорусско-русская есть. Да, мы очень хорошо общаемся – и с Вероникой [Кудерметовой], и с Ариной [Соболенко], и с Дашей [Касаткиной]. Но, наверное, ближе всего я общаюсь с Ариной, Катей Александровой и Яной Сизиковой. А так – да, со всеми девчонками.

Вот с Вероникой в Индиан-Уэллсе совпало, конечно, но мы очень здорово провели время: встретились в очереди на подъём на гору в Палм-Спрингсе и провели там пять часов, с ней вдвоём карабкаясь по горам, по колено в снегу. И потом договорились на ужин в Майами сходить, но там чуть-чуть не получилось. То есть мы 100% все общаемся, у нас абсолютно дружеский коллектив. Хочу сказать, что все девчонки из России очень дружелюбны и, наверное, одни из самых добрых в туре: никогда плохого слова не скажут, всегда поддержат. Варя Грачёва – очень хорошая девочка. Наши девчонки все супер!» — сказала Потапова в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Даниилу Сальникову и Софии Колодкиной.