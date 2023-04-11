Зверев одержал волевую победу над Бубликом на старте «Мастерса» в Монако
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Немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В стартовом матче 13-й сеяный Зверев одержал волевую победу над представителем Казахстана Александром Бубликом со счётом 3:6, 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа.
Зверев трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 из 17 брейк-пойнтов. Бублик подал семь эйсов, десять раз ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта.
Отметим, что для Зверева это первая в карьере победа над Бубликом. В предыдущих двух встречах сильнее был представитель Казахстана.
За выход в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло Зверев сыграет с испанским теннисистом Роберто Баутиста-Агутом.
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