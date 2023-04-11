Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Зверев одержал волевую победу над Бубликом на старте «Мастерса» в Монако

Зверев одержал волевую победу над Бубликом на старте «Мастерса» в Монако
Комментарии

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В стартовом матче 13-й сеяный Зверев одержал волевую победу над представителем Казахстана Александром Бубликом со счётом 3:6, 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа.

Зверев трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 из 17 брейк-пойнтов. Бублик подал семь эйсов, десять раз ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта.

Отметим, что для Зверева это первая в карьере победа над Бубликом. В предыдущих двух встречах сильнее был представитель Казахстана.

За выход в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло Зверев сыграет с испанским теннисистом Роберто Баутиста-Агутом.

Монте-Карло. 1-й круг
11 апреля 2023, вторник. 12:15 МСК
Александр Бублик
53
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 4
3 		6 6
         
Александр Зверев
16
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023