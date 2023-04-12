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Зверев обыграл Баутиста-Агута во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло

Зверев обыграл Баутиста-Агута во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло
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Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В матче второго круга соперником 13-го сеяного Зверева был испанец Роберто Баутиста-Агут.

Матч продолжался 1 час и 47 минут и завершился победой Зверева со счётом 6:4, 6:4.

Монте-Карло. 2-й круг
12 апреля 2023, среда. 12:10 МСК
Роберто Баутиста-Агут
29
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Александр Зверев
16
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Зверев оформил 11 эйсов, допустил пять двойных ошибок и реализовал три из шести заработанных брейк-пойнтов. На счету испанца по две подачи навылет и двойных ошибки, а также один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В следующем круге соперником 25-летнего Зверева может стать россиянин Даниил Медведев (3-й сеяный), если переиграет итальянца Лоренцо Сонего (WC).

Общий призовой фонд «Мастерса» в Монте-Карло — € 5 779 335. Победитель получит 1000 рейтинговых очков и € 892 590 призовыми.

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