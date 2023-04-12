Тейлор Фритц одолел Стэна Вавринку на старте «Мастерса» в Монте-Карло
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10-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц пробился в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
В стартовом для себя матче Фритц (8) одолел трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшую третью ракетку мира швейцарца Стэна Вавринку со счётом 7:6 (12:10), 6:2. Их встреча продлилась 1 час 39 минут. Фритц восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Вавринки два эйса, две двойные ошибки и пять нереализованных брейк-пойнтов.
Следующим соперником 25-летнего Фритца станет 42-я ракетка мира чех Иржи Легечка.
Призовой фонд турнира в Монте-Карло составил € 5 779 335. Его действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас.
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