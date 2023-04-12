Даниил Медведев одержал 30-ю победу на уровне ATP в 2023 году. Он абсолютный лидер тура

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал свою 30-ю победу в текущем сезоне на уровне ATP. Это лучший показатель в мужском туре. Вторым в данном рейтинге идёт итальянец Янник Синнер, у которого в 2023 году 22 выигранных матча, третьим — британец Кэмерон Норри (21).

30-я победа Медведева стала также его первой на грунтовом покрытии в 2023 году. Это произошло во втором круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Медведев (3) со счётом 6:3, 6:2 обыграл 45-ю ракетку мира, итальянца Лоренцо Сонего (WC).

Напомним, в 2023 году 27-летний Медведев завоевал уже четыре титула (три из них подряд) на харде – в Роттердаме (Нидерланды), Дохе (Катар), Дубае (ОАЭ) и Майами (США). Также Даниил дошёл до финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США).

Отметим, что в следующем круге Монте-Карло Медведев сразится с олимпийским чемпионом 2020 года немцем Александром Зверевым. Он уже обыгрывал его в этом году, в четвёртом круге Индиан-Уэллса.