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Монте-Карло-2023: результаты, сетки, расписание, где смотреть, Медведев сразится со Зверевым, а Рублёв — с Хачановым

Супердуэли в 3-м круге Монте-Карло! Медведев сразится со Зверевым, а Рублёв — с Хачановым
Александр Насонов
Медведев сразится со Зверевым в Монте-Карло
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Даниил успешно открыл грунтовый сезон на «Мастерсе» победой над итальянцем Сонего.

В среду, 12 апреля, на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло завершаются матчи второго круга. В одиночном разряде сегодня играли, в частности, первая ракетка России Даниил Медведев, посеянный под третьим номером, и 12-й номер рейтинга ATP Карен Хачанов (9). Андрей Рублёв (5) свой матч второго раунда отыграл ещё вчера и потому сегодня отдыхал.

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Первым на корт из россиян вышел Хачанов, чей матч поставили вторым запуском. В соперниках у Карена оказался белорусский квалифаер Илья Ивашко, занимающий 74-е место в мировой классификации. Если Хачанов в первом круге уверенно прошёл испанца Алехандро Давидович-Фокину (6:2, 6:2), то Ивашко одержал волевую победу над британцем Даниэлем Эвансом — 2:6, 6:2, 6:3. Обе встречи состоялись вчера, однако россиянин свой поединок провёл раньше белоруса и потому имел чуть больше времени на восстановление и подготовку.

Ивашко провально начал сезон-2023, выдав серию из пяти поражений. Затем ему удалось чуть поправить дела, но весьма незначительно, и к матчу с Хачановым белорус подходил со статистикой 4-6 (с учётом победы над Эвансом). В 2018 году соперники уже играли друг с другом, и тогда победу в рамках матча Россия — Беларусь на Кубке Дэвиса одержал Хачанов, победивший родственника 6:2, 6:4. Почему родственника? Очень просто: Карен и Илья женаты на сёстрах — вот такое забавное пересечение.

В первом сете так никому и не удалось взять чужую подачу. И если Ивашко упустил три брейк-пойнта, то Хачанов даже не подбирался к ним. А вот на тай-брейке россиянин забрал первые шесть розыгрышей и в итоге победил 7:2. За партию Карен собрал 11 виннерсов против семи у соперника, а вот невынужденных ошибок у него оказалось целых 13 (против шести).

Во втором сете Хачанов действовал куда увереннее. В четвёртом гейме россиянин спас три брейк-пойнта, не позволив сопернику сделать брейк, — так счёт стал 2:2. А после этого Карен выиграл ещё четыре гейма подряд (причём в пятом гейме он под ноль взял чужую подачу), с первой попытки реализовав двойной матчбол на подаче, и одержал победу — 7:6 (7:2), 6:2. В третьем круге Монте-Карло его уже поджидает Рублёв.

Монте-Карло. 2-й круг
12 апреля 2023, среда. 15:00 МСК
Илья Ивашко
74
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		2  
7 7 		6  
         
Карен Хачанов
12
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Что касается Медведева, то его матч поставили третьим запуском на центральном корте. В соперники россиянину достался 45-й номер рейтинга ATP итальянец Лоренцо Сонего, которому дали уайлд-кард на турнир. Даниил как обладатель высокого посева в первом круге не играл, а вот его соперник выдержал трёхчасовой марафон с французским квалифаером Уго Умбером. В третьем сете итальянец отыграл четыре матчбола и в итоге одержал волевую победу — 3:6, 7:5, 7:5.

Медведев, который перед матчем с Сонего мог похвастаться 24 победами в последних 25 матчах, сейчас возглавляет Чемпионскую гонку ATP. Россиянин вышел в пять финалов подряд, выиграв четыре из них. И явно намеревался не останавливаться на достигнутом, несмотря на то что не очень любит играть на грунте. Вот и двукратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников крайне низко оценил шансы Даниила в преддверии турнира.

«Шансы у Медведева выиграть Монте-Карло минимальны. Не жду ничего хорошего от игры Медведева на грунте, исходя из всей истории «любви» с этим покрытием. Пока нет никаких предпосылок, что он будет хорошо выступать на земле. Надеюсь, что я ошибаюсь, но картина сейчас такая. Думаю, что Дане не удастся выиграть даже один турнир на грунте. Он сам в это не верит — в этом суть. Нужно ждать травяную часть сезона. Любые турниры, но только не грунт», — сказал Кафельников в интервью «Чемпионату».

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А вот 18-кратная чемпионка СССР по теннису комментатор Анна Дмитриева была не столь категорична в высказываниях. «Мы все хотим, чтобы Даня держал планку во время грунтового сезона. Однако он сам сказал, что ему не нравятся грунт и такая грязь. Он пытается свести это в шутки, но пока не понимает, как будет играть. Дело в том, что Сонего из разряда тех итальянцев, которые всё тянут и не ошибаются. Это нормальный итальянский стиль и совсем не то, что любит Медведев на грунте. С другой стороны, он не будет создавать Дане каких-то неприятностей. Он просто не будет ошибаться. Дане надо выигрывать. Не очень страшно, если Даня ничего не выиграет на грунте. Он в прошлом году из-за травмы пропустил все эти соревнования, поэтому ничего не защищает», — сказала Дмитриева в интервью «Чемпионату».

В личных встречах у Медведева был перевес над Сонего (1-0), который, впрочем, в данном случае мало о чём говорит. В январе россиянин обыграл итальянца в первом круге Аделаиды-1. Даниил выиграл первый сет на тай-брейке, а в начале второй партии Лоренцо снялся из-за травмы.

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В первом сете Медведев сразу же повёл с брейком — 3:0, причём в третьем гейме ему удалось отыграть брейк-пойнт. В четвёртом гейме россиянин был близок к тому, чтобы ещё раз взять подачу соперника, но не использовал два брейк-пойнта. В концовке партии Даниил при счёте 5:2 в свою пользу упустил двойной сетбол на приёме, но уже в следующем гейме подал на сет, реализовав первый же сетбол, — 6:3. Хотя ошибался россиянин чаще: по двойным у него было «превосходство» 4:0, по невынужденным — 6:2.

Во второй партии Медведев не оставил шансов Сонего. Россиянин добился брейков в третьем и пятом геймах, причём в первом случае итальянец в решающий момент допустил двойную ошибку, а во втором и вовсе под ноль отдал гейм на подаче. Свою подачу при этом Даниил брал спокойно, в результате чего счёт стал 5:1 в его пользу. В седьмом гейме Медведев упустил матчбол на приёме, но уже в следующем гейме спокойно подал на матч — 6:3, 6:2.

Монте-Карло. 2-й круг
12 апреля 2023, среда. 16:05 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Лоренцо Сонего
45
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

Так Медведев одержал 25-ю победу в последних 26 матчах. В третьем круге Монте-Карло он сразится с экс второй ракеткой мира Александром Зверевым, который во втором раунде оказался сильнее испанца Роберто Баутиста-Агута — 6:4, 6:4. В 2023-м Медведев уже обыгрывал Зверева, и было это на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Тот матч выдался невероятно упорным — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5 в пользу россиянина. В личных встречах перевес также на стороне Даниила — 7-6.

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Что касается Хачанова, то он, как уже было сказано, в третьем круге сыграет с Рублёвым. В личных встречах Карен опережает Андрея — 2-1. Хачанов победил в Галле-2017 и Индиан-Уэллсе-2019, а Рублёв сумел размочить счёт в Галле-2021.

«Мастерс» в Монте-Карло проходит с 9 по 16 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

ATP-1000. Монте-Карло-2023. Турнирная сетка
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