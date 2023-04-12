Маттео Берреттини в день рождения с трудом обыграл Серундоло на «Мастерсе» в Монте-Карло

Финалист Уимблдона-2021, бывшая шестая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини пробился в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Отметим, что сегодня, 12 апреля, Берреттини исполнилось 27 лет.

В матче второго круга Берреттини со счётом 5:7, 7:6 (7:1), 6:4 обыграл представителя Аргентины Франсиско Серундоло. Примечательно, что в стартовом сете Берреттини упустил преимущество со счётом 5:0 (30:15). Встреча теннисистов продлилась 2 часа 43 минуты. Берреттини три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 15. На счету аргентинца два эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В следующем раунде Берреттини сразится с девятой ракеткой мира датчанином Хольгером Руне.