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Маттео Берреттини в день рождения с трудом обыграл Серундоло на «Мастерсе» в Монте-Карло

Маттео Берреттини в день рождения с трудом обыграл Серундоло на «Мастерсе» в Монте-Карло
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Финалист Уимблдона-2021, бывшая шестая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини пробился в третий круг грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Отметим, что сегодня, 12 апреля, Берреттини исполнилось 27 лет.

В матче второго круга Берреттини со счётом 5:7, 7:6 (7:1), 6:4 обыграл представителя Аргентины Франсиско Серундоло. Примечательно, что в стартовом сете Берреттини упустил преимущество со счётом 5:0 (30:15). Встреча теннисистов продлилась 2 часа 43 минуты. Берреттини три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 15. На счету аргентинца два эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В следующем раунде Берреттини сразится с девятой ракеткой мира датчанином Хольгером Руне.

Монте-Карло. 2-й круг
12 апреля 2023, среда. 18:20 МСК
Франсиско Серундоло
33
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		6 1 4
5 		7 7 6
         
Маттео Берреттини
22
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
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