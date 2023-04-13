Дмитриева: Зверев хорошо играет на грунте. Любопытно, как Медведев будет решать проблемы

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева поделилась ожиданиями от матча пятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева с представителем Германии Александром Зверевым в рамках третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
«Медведев больше, чем со Зверевым, ни с кем не играл. Одно время Зверев был «клиентом» Медведева. Саша был фактически сильнее, но у Медведева выигрывать не мог. Потом научился.
Не знаю, достиг ли сейчас Зверев своего пика. Он восстанавливается, но пока не до конца. Хоть они из разных стран, но соперничают с детства, поэтому у них свои счёты. Но мы не знаем, какой сейчас Медведев. Да, он легко выиграл у Сонего, но думала, что итальяшка получше будет играть. Даня понравился мне тем, что он держался и не ошибался.
Однако в матче со Зверевым этого будет мало, если Саша будет в хорошей форме. Зверев очень хорошо играет на грунте. Шансы равные, но очень любопытно, как свои проблемы будет решать Медведев и в каком состоянии будет Зверев», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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