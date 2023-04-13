Хуркач попал мячом в Болта во время матча с Синнером на турнире в Монте-Карло
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Польский теннисист Хуберт Хуркач попал мячом в ямайского легкоатлета Усэйна Болта, посетившего его матч с итальянцем Янником Синнером (6:3, 6:7, 1:6) в рамках турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло.
Ранее Болта встретили на трибунах свистом. Он нарушил теннисный этикет, опоздав на игру и заняв место во время розыгрыша гейма.
Итальянский теннисист одержал победу и вышел в четвертьфинал турнира. В следующем раунде Синнер встретится с победителем матча между Новаком Джоковичем и Лоренцо Музетти (13 апреля, 16:20 мск).
Напомним, финал турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло состоится 16 апреля. Призовой фонд составляет € 5 779 335. Победитель получит 1000 рейтинговых очков и € 892 590 призовыми.
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