Тарпищев: однажды в Минске Лукашенко сказал: «Пошли покажу, кто выиграет «Большой шлем»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, как вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко посетил тренировку теннисистки Арины Соболенко.

«Я в своё время очень много играл с Александром Григорьевичем. Он, наверное, помимо того, что выдающийся человек, ещё и хороший специалист по всем видам спорта. Он увлечённый спортсмен, поэтому мы говорим на одном языке.

Я отметил бы такую вещь: когда в Минске был финал Кубка федерации, Лукашенко сказал: мол, пошли покажу, кто выиграет «Большой шлем». И мы пошли на тренировку Арины Соболенко. Я согласился. Александр Григорьевич первым в ней увидел игрока, который выиграет столь большой титул», — приводит слова Тарпищева «Прессбол».