Тарпищев: однажды в Минске Лукашенко сказал: «Пошли покажу, кто выиграет «Большой шлем»
Поделиться
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, как вместе с президентом Беларуси Александром Лукашенко посетил тренировку теннисистки Арины Соболенко.
«Я в своё время очень много играл с Александром Григорьевичем. Он, наверное, помимо того, что выдающийся человек, ещё и хороший специалист по всем видам спорта. Он увлечённый спортсмен, поэтому мы говорим на одном языке.
Я отметил бы такую вещь: когда в Минске был финал Кубка федерации, Лукашенко сказал: мол, пошли покажу, кто выиграет «Большой шлем». И мы пошли на тренировку Арины Соболенко. Я согласился. Александр Григорьевич первым в ней увидел игрока, который выиграет столь большой титул», — приводит слова Тарпищева «Прессбол».
Комментарии
- 14 апреля 2023
-
13:40
-
13:26
-
13:20
-
13:17
-
12:58
-
12:53
-
12:40
-
12:35
-
12:17
-
12:15
-
12:05
-
11:53
-
11:15
-
10:16
-
10:00
-
09:47
-
09:28
-
07:26
-
02:43
-
01:45
-
00:47
-
00:36
-
00:27
-
00:14
- 13 апреля 2023
-
23:08
-
22:51
-
22:43
-
22:25
-
22:03
-
21:49
-
21:20
-
20:46
-
20:25
-
19:52
-
19:16
Партнерский контент