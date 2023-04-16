Руне — о провокациях: людям это нравится больше, чем два парня, которые смотрят в землю

Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне высказался о своём поведении на корте в полуфинальном матче на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором со счётом 1:6, 7:5, 7:5 обыграл итальянца Янника Синнера.

Напомним, Руне неоднократно заигрывал с публикой, создавал конфликтные ситуации с толпой и своим боксом. После матча теннисисты отметились холодным и бессловесным рукопожатием у сетки.

«Отношения отличные. На корте так много энергии. И, я думаю, болельщикам это нравится больше, чем два парня, которые смотрят в землю и ничего не делают.

Это был отличный матч. Не по качеству тенниса, но в целом один из лучших в моей жизни. Очень-очень напряжённый. У меня были шансы. Были отличные розыгрыши. С Янником всегда сложно и нужно показывать максимум», — сказал Руне на пресс-конференции.