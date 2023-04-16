Андрей Рублёв одержал волевую победу над Руне и выиграл «Мастерс» в Монте-Карло

Шестая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв стал победителем грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), обыграв в финальном матче соревнований девятую ракетку мира датчанина Хольгера Руне.

Игра завершилась волевой победой российского теннисиста со счётом 5:7, 6:2, 7:5. Общая продолжительность встречи составила 2 часа 36 минут.

По ходу игры Рублёв пять раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 заработанных брейк-пойнтов из 19. На счету Руне шесть эйсов, девять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Грунтовый турнир серии «Мастерс» проходил в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Общий призовой фонд соревнований превысил € 5,779 млн. В качестве победителя Андрей Рублёв получит 1000 рейтинговых очков и € 892 590 призовыми.