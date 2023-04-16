Евгений Кафельников отреагировал на первый титул серии «Мастерс» Рублёва в карьере
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Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников отреагировал на результаты финала турнира серии «Мастерс», в котором россиянин Андрей Рублёв одержал волевую победу над датчанином Хольгером Руне со счётом 5:7, 6:2, 7:5.
«Первый большой титул Рублёва в карьере! Матч не смотрел. Но мы все его поздравляем! Первый титул серии «Мастерс» — безусловно, успех», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В воскресенье, 16 апреля, прошёл финальный матч турнира в Монте-Карло. Победу в нём одержал российский теннисист Андрей Рублёв, в третьем сете совершивший невероятный камбэк. Для спортсмена это первый титул на «Мастерсе» и 13-й титул в карьере.
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