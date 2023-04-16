Селиваненко: Рублёв наконец-то заслужил выиграть большой турнир — давно шёл к победе

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал результат финального матча турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором российский теннисист Андрей Рублёв одержал волевую победу над датчанином Хольгером Руне со счётом 5:7, 6:2, 7:5.

«Наконец-то Рублёв заслужил большой турнир! Андрей одержал победу в очень драматичном поединке, в котором было всё, за что так любят теннис. Рублёв давно шёл к победе на турнирах такого уровня. Он сумел перевернуть игру в решающем сете. Андрей ещё раз показал, что в теннисе главное играть до последнего мяча и верить в себя до конца!» — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Андрей Рублёв впервые выиграл титул на турнире серии «Мастерс». Всего это 13-й титул в карьере спортсмена.