Селиваненко: Рублёв наконец-то заслужил выиграть большой турнир — давно шёл к победе

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал результат финального матча турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором российский теннисист Андрей Рублёв одержал волевую победу над датчанином Хольгером Руне со счётом 5:7, 6:2, 7:5.
«Наконец-то Рублёв заслужил большой турнир! Андрей одержал победу в очень драматичном поединке, в котором было всё, за что так любят теннис. Рублёв давно шёл к победе на турнирах такого уровня. Он сумел перевернуть игру в решающем сете. Андрей ещё раз показал, что в теннисе главное играть до последнего мяча и верить в себя до конца!» — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Андрей Рублёв впервые выиграл титул на турнире серии «Мастерс». Всего это 13-й титул в карьере спортсмена.
- 16 апреля 2023
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