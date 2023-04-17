Рублёв предположил, сможет ли тройка россиян сыграть вместе на Итоговом в конце года

Российский теннисист Андрей Рублёв предположил, сможет ли тройка россиян сыграть вместе на итоговом турнире ATP в конце года.

«Даня уже попал. И даже если ни одного матча не выиграет, он там будет. Что касается меня и Карена, надо смотреть на концовку сезона: конкурентов в этом году намного-намного больше, чем в предыдущие [годы]. Сейчас многие теннисисты, которые были немного травмированы, возвращаются и начинают тоже хорошо играть. И если в том году на восемь мест было 15 игроков, то сейчас — 20+. Поэтому конкуренция всё больше и больше. Посмотрим по итогу года, кто из этих 20 игроков туда попадёт», — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Напомним, 16 апреля Рублёв стал победителем «Мастерса» в Монте-Карло, обыграв в решающем матче турнира датчанина Хольгера Руне.