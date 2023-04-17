Рейтинг ATP на 17 апреля: Медведев поднялся на 4-е место, Рууд вернулся в тройку

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде. Лидирует по-прежнему 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович. Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся с пятого на четвёртое место.
Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».
Рейтинг АТР на 17 апреля:
1(1). Новак Джокович (Сербия) — 7240 очков.
2(2). Карлос Алькарас (Испания) — 6770.
3(4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5255.
4(5). Даниил Медведев (Россия) — 5240.
5(3). Стефанос Циципас (Греция) — 4950.
6(6). Андрей Рублёв (Россия) — 4380.
7(9). Хольгер Руне (Дания) — 3865.
8(8). Янник Синнер (Италия) — 3525.
9(7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3450.
10(10). Тейлор Фритц (США) — 3245.
11(12). Карен Хачанов (Россия) — 2900.
98(107). Александр Шевченко (Россия) — 610.
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