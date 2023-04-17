Рейтинг WTA, 17 апреля: Андреева дебютировала в топ-250, Блинкова опустилась на 64-е место

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию рейтинга в одиночном разряде. В силу отсутствия крупных турниров на прошедшей неделе изменения в рейтинге лучших теннисисток мира произошли минимальные и не затронули первые 50 позиций. Так, лидерство по‑прежнему продолжает удерживать представительница Польши Ига Свёнтек, следом за ней располагаются белоруска Арина Соболенко и американка Джессика Пегула.
Наибольшего прогресса из российских теннисисток добилась 15-летняя Мирра Андреева, победившая на 60-тысячнике в Кьяссо (Швейцария). Она поднялась с 312-й на 243-ю позицию и дебютировала в топ-250. Анна Блинкова опустилась на одну строчку и теперь занимает 64‑е место в рейтинге. Наивысшую позицию среди россиянок занимает Дарья Касаткина (8‑я).
Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».
Рейтинг WTA. 17 апреля
1. (1) Ига Свёнтек (Польша) — 8975 очков.
2. (2) Арина Соболенко (Беларусь) — 6891.
3. (3) Джессика Пегула (США) — 5735.
4. (4) Онс Жабер (Тунис) — 5031.
5. (5) Каролин Гарсия (Франция) — 4990.
6. (6) Кори Гауфф (США) — 4346.
7. (7) Елена Рыбакина (Казахстан) — 4305.
8. (8) Дарья Касаткина (Россия) — 3505.
9. (9) Мария Саккари (Греция) — 3191.
10. (10) Петра Квитова (Чехия) — 3162.
13. (13) Вероника Кудерметова (Россия) — 2360...
15. (15) Людмила Самсонова (Россия) — 2246…
18. (18) Екатерина Александрова (Россия) — 2100…
24. (24) Анастасия Потапова (Россия) — 1679…
44. (44) Варвара Грачёва (Россия) — 1179…
62. (62) Анна Калинская (Россия) — 900…
64. (63) Анна Блинкова (Россия) — 886...
88. (88) Диана Шнайдер (Россия) — 735…
92. (92) Камилла Рахимова (Россия) — 712…
243. (312) Мирра Андреева (Россия) — 276.
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