Дмитриева — о победе Рублёва в Монте-Карло: многие пошли ужинать при 1:4 в третьем сете

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о волевой победе российского теннисиста Андрея Рублёва над датчанином Хольгером Руне в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) — 5:7, 6:2, 7:5.

«Самое неожиданное, что Рублёв выиграл (смеётся). Многие пошли ужинать при 1:4 в третьем сете, но как раз в это время всё и началось. Игру можно разделить на несколько частей: первая была равна — настоящий финал. Рублёв нервничал, но держал себя в руках. Руне хорошо играл, но тоже волновался. Вторая часть — у Руне наступил спад: при счёте 2:2 не выиграл ни одного гейма. Всё-таки в 19 лет нет такого сложившегося характера.

После перерыва была уже третья часть, которую можно разделить ещё на две. С самого начала у Руне было заметное преимущество — Андрей же был зажат. Лёгкая победа во втором сете его вдохновила, поэтому слишком большие надежды были связаны с третьим. После проигранных подач Рублёва казалось, что судьба матча решена. Всё шло к тому, о чём мечтал Руне — это его и подвело. Слишком рано подумал, что уже станет победителем: то ли большое внимание пропало, то ли он отключился. Но точно пропало чувство опасности. Руне потерял сначала внимание, затем самообладание — был готов винить всех в своих погрешностях. Стадион начал болеть против него. Он обиделся на весь мир, что слишком рано понадеялся на свою победу. Андрей как опытный игрок воспользовался всеми этими моментами.

В финале Рублёв вёл себя достаточно спокойно — не было сумасшедших всплесков, к которым мы уже привыкли во время его матчей. Андрей чувствовал, что он старше и ответственен за порядок (смеётся). Он понял, что он может всё поменять — это было заметно. Рублёв был безупречен, а Руне ошибался. Всё закончилось так, как, может быть, и не рассчитывал Рублёв в середине матча», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.