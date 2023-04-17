Костюк: мы умоляли посадить нас с россиянами в комнату и разобраться. Но в WTA испугались

38-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк рассказала о попытках урегулировать отношения с россиянками и белорусками на фоне ситуации на Украине.
«Нами управляет WTA, можно сказать, мы работаем на неё. После того как началась военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), мы попросили на турнире в Индиан-Уэллсе – мы даже умоляли – посадить нас в одну комнату: украинцев, россиян и белорусов — чтобы разобраться, что они думают, как они смотрят на нас. Но в WTA испугались. Я не знаю почему. Может, они думали, что мы будем драться? Я предложила им привлечь к этому службу безопасности, но они не стали. Они просто нам отказали.
В октябре в Гвадалахаре ко мне подошёл парень и предложил сделать что-то вроде видеозвонка для WTA после окончания сезона. Но это было слишком поздно. Это нужно было сделать гораздо раньше», — приводит слова Костюк ua.tribuna.com.
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