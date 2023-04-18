Андрей Чесноков составил топ-3 теннисисток в истории России

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков ответил, кого считает лучшей спортсменкой в истории отечественного тенниса.

«Ту, которая владеет наибольшим количеством титулов на турнирах «Большого шлема». Получается, Мария Шарапова. На второе место ставлю Светлану Кузнецову, дальше — Настю Мыскину. Можно отдельно отметить Лену Дементьеву, потому что она выиграла Олимпийские игры. Получается, что Шарапова и Дементьева — лучшие в истории российского тенниса. Одна проявила себя на турнирах «Большого шлема», другая — на Олимпиаде. Получаются две параллельные линии, и обеих можно поставить на первое место», — приводит слова Чеснокова «Столица С».