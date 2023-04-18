Анастасия Потапова обыграла Петру Мартич и вышла во второй круг турнира в Штутгарте

24-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), обыграв в стартовом матче представительницу Хорватии Петру Мартич (32-я в рейтинге WTA).
Игра завершилась победой российской теннисистки со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4). Общая продолжительность матча составила 2 часа 35 минут. Потапова два раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. Мартич выполнила шесть эйсов, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов.
За выход в четвертьфинал турнира в Штутгарте Потапова сыграет с победительницей противостояния Кори Гауфф (США, 5) —Вероника Кудерметова (Россия).
Грунтовый турнир категории WTA-500 проходит в Штутгарте (Германия) с 17 по 23 апреля. Призовой фонд соревнований превышает € 780 тыс.
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