Самсонова проиграла Крейчиковой в стартовом матче на турнире в Штутгарте

15-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), уступив в стартовом матче представительнице Чехии Барборе Крейчиковой (12-я в рейтинге WTA).
Игра завершилась победой чешской теннисистки со счётом 6:2, 6:0. Общая продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. Самсонова четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Крейчиковой один эйс, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
За выход в четвертьфинал турнира в Штутгарте Крейчикова сыграет с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.
Грунтовый турнир категории WTA-500 проходит в Штутгарте (Германия) с 17 по 23 апреля. Призовой фонд соревнований превышает € 780 тыс.
- 19 апреля 2023
-
00:12
- 18 апреля 2023
-
23:22
-
21:24
-
20:07
-
19:05
-
18:11
-
17:53
-
17:18
-
16:52
-
16:36
-
16:12
-
15:42
-
15:40
-
13:29
-
12:48
-
11:30
-
11:00
-
07:27
-
07:17
-
05:59
-
00:46
-
00:40
-
00:31
-
00:22
-
00:12
- 17 апреля 2023
-
23:24
-
23:14
-
21:28
-
21:25
-
21:15
-
20:37
-
19:19
-
19:14
-
18:35
-
18:24