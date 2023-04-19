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Самсонова проиграла Крейчиковой в стартовом матче на турнире в Штутгарте

Самсонова проиграла Крейчиковой в стартовом матче на турнире в Штутгарте
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15-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), уступив в стартовом матче представительнице Чехии Барборе Крейчиковой (12-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой чешской теннисистки со счётом 6:2, 6:0. Общая продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. Самсонова четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Крейчиковой один эйс, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в четвертьфинал турнира в Штутгарте Крейчикова сыграет с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.

Грунтовый турнир категории WTA-500 проходит в Штутгарте (Германия) с 17 по 23 апреля. Призовой фонд соревнований превышает € 780 тыс.

Штутгарт. 1-й круг
18 апреля 2023, вторник. 22:40 МСК
Барбора Крейчикова
12
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		0  
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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