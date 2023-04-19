Самсонова проиграла Крейчиковой в стартовом матче на турнире в Штутгарте

15-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), уступив в стартовом матче представительнице Чехии Барборе Крейчиковой (12-я в рейтинге WTA).

Игра завершилась победой чешской теннисистки со счётом 6:2, 6:0. Общая продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. Самсонова четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Крейчиковой один эйс, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в четвертьфинал турнира в Штутгарте Крейчикова сыграет с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.

Грунтовый турнир категории WTA-500 проходит в Штутгарте (Германия) с 17 по 23 апреля. Призовой фонд соревнований превышает € 780 тыс.