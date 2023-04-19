Циципас: соперничество Алькараса и Синнера похоже на противостояние Надаля и Федерера

Пятая ракетка мира грек Стефанос Циципас высказался о противостоянии испанского теннисиста Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера.

«Соперничество Алькараса и Синнера, на мой взгляд, прекрасно. Эти игроки практически одного возраста. Это соперничество похоже на противостояние Надаля и Федерера, хотя у них была более значительная разница в возрасте», — приводит слова Циципаса Tennis World USA.

Напомним, сейчас Алькарас и Синнер выступают в грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Ранее Алькарас вышел в третий круг соревнований, где встретится с соотечественником Роберто Баутиста-Агутом. Матч состоится завтра, 20 апреля. Синнер начнёт свой путь на турнире сегодня, 19 апреля. Итальянский теннисист в матче второго круга сыграет с аргентинским спортсменом Диего Шварцманом.