Алькарас: я не думаю о рейтинге или очках, хочу просто наслаждаться грядущими турнирами

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас прокомментировал итоги стартового матча на турнире категории ATP-500, проходящем в Барселоне. Во втором круге спортсмен обыграл португальца Нуну Боргеса со счётом 6:3, 6:1.
«Я доволен своей игрой. Нелегко вернуться после перерыва на грунт и одержать столь уверенную победу.
Когда я выхожу на корт, то не думаю, что мне надо быть осторожнее. Это мой стиль. Возможно, он энергозатратен, но я хорошо знаю свой организм и умею восстанавливаться. Сезон длинный, а требования очень высоки, но у меня нет никаких ограничений.
Сегодня получился отличный матч, но всегда можно лучше. В следующем матче надо выложиться на 100%, показать хороший темп и быть верным своей игре. Если я этого не сделаю, победа может достаться мне очень высокой ценой.
Мне будет непросто вернуть первую строчку рейтинга, но сейчас я нацелен на повышение уровня своей игры. Я не думаю о рейтинге или очках, хочу просто наслаждаться грядущими турнирами. Я люблю Барселону. Здесь я чувствую себя как дома», — сказал Алькарас ATP Tоur.
В третьем круге турнира в Барселоне Карлос Алькарас встретится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом. Матч пройдёт в четверг, 20 апреля.
Напомним, Карлос Алькарас является действующим чемпионом турнира в Барселоне.
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