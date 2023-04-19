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Видеообзор поражения Вероники Кудерметовой на старте турнира в Штутгарте

Видеообзор поражения Вероники Кудерметовой на старте турнира в Штутгарте
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13-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела преодолеть барьер первого круга на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

На старте соревнований Кудерметова в упорном поединке уступила шестой ракетке мира американке Кори Гауфф (5) со счётом 2:6, 6:4, 6:7 (3:7).

Продолжительность матча составила 2 часа 47 минут. Американка сделала пять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала восемь из десяти брейк-пойнтов. Кудерметова два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и использовала 7 из 16 брейк-пойнтов.

Видео доступно на YouTube-канале WTA. Права на него принадлежат WTA.

Призовой фонд турнира в Штутгарте составляет € 780 637. Его действующей чемпионкой является Ига Свёнтек (Польша).

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