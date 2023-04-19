«С ним мне придётся выложиться на все 100 процентов». Циципас — о Шаповалове

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас после победы над аргентинцем Педро Качином во втором круге грунтового турнира ATP-500 в Барселоне (Испания) высказался о своём следующем сопернике канадце Денисе Шаповалове, занимающем 28-е место в рейтинге ATP.

«Денис Шаповалов очень конкурентоспособный игрок, он очень хорошо выступил сегодня в матче с Коваликом. Я знаю, что мне придётся выложиться на корте на все 100 процентов, чтобы продолжить тот же путь, по которому я сейчас двигаюсь. Уверен, что это будет очень тяжёлая игра, но я готов достойно принять этот вызов», — сказал Циципас на пресс-конференции.

Призовой фонд соревнований в Барселоне составляет € 2 722 480. Турнир проходит с 17 по 23 апреля.