«С ним мне придётся выложиться на все 100 процентов». Циципас — о Шаповалове
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Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас после победы над аргентинцем Педро Качином во втором круге грунтового турнира ATP-500 в Барселоне (Испания) высказался о своём следующем сопернике канадце Денисе Шаповалове, занимающем 28-е место в рейтинге ATP.
«Денис Шаповалов очень конкурентоспособный игрок, он очень хорошо выступил сегодня в матче с Коваликом. Я знаю, что мне придётся выложиться на корте на все 100 процентов, чтобы продолжить тот же путь, по которому я сейчас двигаюсь. Уверен, что это будет очень тяжёлая игра, но я готов достойно принять этот вызов», — сказал Циципас на пресс-конференции.
Призовой фонд соревнований в Барселоне составляет € 2 722 480. Турнир проходит с 17 по 23 апреля.
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