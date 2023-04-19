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Барселона-2023: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Карен Хачанов обыграл Николаса Джарри, кто соперник

Хачанов начал возвращение в топ-10: Карен уже в третьем круге Барселоны
Александр Насонов
Хачанов начал возвращение в топ-10
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Россиянин с победы стартовал на грунтовом «пятисотнике». Больше наших в сетке не осталось.

В среду, 19 апреля, на турнире ATP-500 в Барселоне заканчиваются матчи второго круга. Изначально предполагалось, что на турнир приедут сразу два топовых российских теннисиста, а именно Даниил Медведев и Карен Хачанов. Однако Медведев после напряжённого «Мастерса» в Монте-Карло, где ему удалось дойти до четвертьфинала, решил всё же сняться с соревнований. Поэтому в посеве остался лишь один россиянин, а именно Хачанов (6).

В первом круге Хачанов, который в Монте-Карло проиграл Андрею Рублёву в 1/8 финала, отдыхал, а во втором раунде его соперником стал чилиец Николас Джарри, 51-я ракетка мира. Джарри начал турнир с того, что в двух сетах обыграл малоизвестного аргентинского квалифаера Марко Трунгеллити. Но Хачанов — это, конечно, другой уровень. Карен и Николас уже встречались друг с другом на корте, но было это так давно, что тот матч можно не принимать во внимание. В 2017 году россиянин обыграл чилийца в первом круге «Ролан Гаррос».

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В отчётном матче Хачанов одержал уверенную победу. Разгрома не случилось, но и каких-то сверхзадач соперник перед ним не ставил. Россиянин в первом же гейме сделал брейк, после чего спокойно держал свою подачу и, со второй попытки реализовав двойной сетбол, выиграл партию со счётом 6:4. В начале второго сета соперники обменялись брейками, а ключевым стал пятый гейм, в котором Карен с пятой попытки смог реализовать брейк-пойнт. В восьмом гейме Джарри упустил три брейк-пойнта — на этом всё для него фактически было закончено, так как счёт стал 5:3 в пользу Хачанова. Теннисисты взяли ещё по гейму на подаче, и россиянин зафиксировал победу на классе — 6:4, 6:4. За весь матч Карен допустил лишь одну двойную ошибку; впрочем, у соперника их вообще не было.

Барселона. 2-й круг
19 апреля 2023, среда. 16:40 МСК
Николас Джарри
51
Чили
Николас Джарри
Н. Джарри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Карен Хачанов
11
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Так Хачанов выиграл свой первый матч на турнире. В третьем круге его соперником станет либо британец Даниэль Эванс (12), либо итальянец Маттео Арнальди (Q). Россиянин, который одно время занимал восьмую строчку в рейтинге ATP, по итогам турнира может вернуться в топ-10. Сейчас Карен идёт 11-м и поднимется в классификации, если выиграет турнир, а американец Тейлор Фритц не слишком удачно выступит на параллельном турнире в Мюнхене.

ATP-500. Барселона-2023. Турнирная сетка

Других россиян в сетке Барселоны уже нет. Павел Котов успешно преодолел квалификацию, в первом круге одержал волевую победу над украинцем Алексеем Крутых, а во втором нарвался на британца Кэмерона Норри (7) — 1:6, 2:6. А Александр Шевченко сначала победил итальянца Лоренцо Джустино, а затем оказался разгромлен австралийцем Алексом де Минором (8) — 0:6, 1:6.

Турнир в Барселоне завершится 23 апреля. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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