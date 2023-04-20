Гауфф — о матче с Потаповой: не жду лёгкой игры, с каждой неделей она играет всё лучше

Шестая ракетка мира американка Кори Гауфф поделилась ожиданиями от встречи с российской теннисисткой Анастасией Потаповой (24-я в рейтинге WTA) в матче второго круга грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). По личным встречам Гауфф ведёт 2-1, при этом американка уступила в последнем очном противостоянии теннисисток на турнире в Майами (6:7 ((8:10)), 7:5, 6:2).

«Тогда был упорный матч, у меня были шансы. Сейчас я снова не жду лёгкой игры. С каждой неделей она играет всё лучше. Мне нужно сохранить агрессивный настрой – особенно против неё, способной на мощные удары», — приводит слова Гауфф пресс-служба WTA.

В матче первого круга на турнире в Штутгарте Гауфф обыграла российскую теннисистку Веронику Кудерметову (2:6, 6:4, 6:7 (3:7)). Анастасия Потапова в своём стартовом поединке оказалась сильнее Петры Мартич из Хорватии (3:6, 6:3, 7:6 (7:4)). Призовой фонд турнира составляет € 780 637.