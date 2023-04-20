«Давай лучше поужинаем и выпьем». Ник Кирьос — о желании Джоковича стать его тренером

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на слова 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира серба Новака Джоковича о том, что он не против стать его тренером.

Ранее Джоковича спросили, тренером какого действующего теннисиста он мог бы стать. «Я бы мог тренировать Ника Кирьоса. Со мной он выиграл бы пять турниров «Большого шлема», но это обошлось бы ему недёшево», — ответил Новак.

«Ха-ха-ха… Вместо этого давай поужинаем и выпьем», — написал Кирьос в своих социальных сетях.

Напомним, Кирьос с 2014 года играет без личного тренера, что нетипично для ATP-тура. Прошлый сезон стал для австралийца одним из самых успешных. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» — это произошло на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, обыграв по пути россиянина Даниила Медведева.