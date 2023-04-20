Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Свёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте, где сразится с Каролиной Плишковой

Ига Свёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте, где сразится с Каролиной Плишковой
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), действующей победительницей которого является.

В матче второго круга Свёнтек (1) со счётом 6:1, 6:4 обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь. Встреча продлилась 1 час и 27 минут. Свёнтек один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Циньвэнь два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал соревнований в Штутгарте Свёнтек сразится с бывшей первой ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой.

Призовой фонд турнира в Штутгарте составил € 780 637. Он продлится до 23 апреля.

Штутгарт. 2-й круг
20 апреля 2023, четверг. 18:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		4  
         
Чжэн Циньвэнь
25
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023