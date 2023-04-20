Ига Свёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте, где сразится с Каролиной Плишковой

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), действующей победительницей которого является.
В матче второго круга Свёнтек (1) со счётом 6:1, 6:4 обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь. Встреча продлилась 1 час и 27 минут. Свёнтек один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Циньвэнь два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
За выход в полуфинал соревнований в Штутгарте Свёнтек сразится с бывшей первой ракеткой мира чешкой Каролиной Плишковой.
Призовой фонд турнира в Штутгарте составил € 780 637. Он продлится до 23 апреля.
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