Анастасия Потапова сравняла счёт в матче с Гарсией на турнире в Штутгарте

В эти минуты проходит четвертьфинальный матч грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), в котором 24-я ракетка мира, российская теннисистка Анастасия Потапова встречается с представительницей Франции Каролин Гарсией (пятая ракетка мира).

Позади второй сет, который завершился победой Потаповой со счётом 6:3. Первая партия в матче осталась за французской теннисисткой — 6:4.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Потапова – Каролин Гарсия в четвертьфинале грунтового турнира в Штутгарте.

Счёт личных встреч между теннисистками до сегодняшнего противостояния был равный — 1-1. Оба предыдущих матча между ними состоялись в первых кругах турниров. В Тяньцзине-2019 Гарсия победила в трёх сетах (2:6, 6:2, 6:2), а в Остраве-2021 Потапова взяла верх в двух партиях (6:2, 7:6).