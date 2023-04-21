Лайович — о победе над Джоковичем: это крупнейший триумф в моей карьере

70-я ракетка мира, сербский теннисист Душан Лайович прокомментировал победу над титулованным соотечественником, первой ракеткой мира Новаком Джоковичем в матче 1/4 финала грунтового турнира категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) — 6:4, 7:6 (8:6).
«Я потрясён, это крупнейшая победа в моей карьере. Эмоции очень смешанные, потому что я играл перед родной публикой, но в то же время против Ноле — моего хорошего друга и героя нашей страны. Я даже не думал, что его возможно победить, но это произошло.
У него был не самый высокий процент первой подачи, и мне удалось этим воспользоваться. Но в целом я думаю, что показал очень хороший теннис», — приводит слова Лайовича пресс-служба ATP.
В полуфинале турнира в Боснии Душан Лайович сразится с ещё одним сербом Миомиром Кецмановичем (4), обыгравшим в четвертьфинальном матче чеха Иржи Легечку (6).
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