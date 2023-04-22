Андрей Рублёв стал первым финалистом грунтового турнира в Баня-Луке

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина), призовой фонд которого составил € 562 815.
В полуфинальном матче Рублёв (2) со счётом 6:2, 6:4 обыграл представителя Словакии Алекса Молчана (73-й номер рейтинга). Встреча продлилась 1 час и 30 минут. Рублёв пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Молчана три эйса, шесть двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.
Напомним, Рублёв приехал в Баня-Луку после победы на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако).
За второй титул подряд Рублёв сразится с победителем матча Душан Лайович (Сербия) – Миомир Кецманович (Сербия, 4).
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