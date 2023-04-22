Виктор Янчук: Потапова постепенно приближается к элите мирового тенниса

Советский и российский теннисист, а ныне тренер Виктор Янчук прокомментировал выступление россиянки Анастасии Потаповой, 24-й ракетки мира, на турнире категории WTA-500, который проходит в Штутгарте (Германия).

«Ничего страшного в том, что Потапова проиграла Соболенко, нет, белоруска сейчас здорово играет. Я считаю, что полуфинал — это отличный результат, она на этой неделе показывала хорошую игру. Потапова заметно прибавляет в мастерстве, у неё острый, атакующий стиль, и я считаю, что она постепенно приближается к элите мирового тенниса, её прогресс очевиден», — приводит слова Янчука ТАСС.

В субботу, 22 апреля, Анастасия Потапова потерпела поражение в полуфинальном матче турнира в Штутгарте. Россиянка проиграла белорусской теннисистке Арине Соболенко, второй ракетке мира, со счётом 1:6, 2:6.