Виктор Янчук: Потапова постепенно приближается к элите мирового тенниса

Советский и российский теннисист, а ныне тренер Виктор Янчук прокомментировал выступление россиянки Анастасии Потаповой, 24-й ракетки мира, на турнире категории WTA-500, который проходит в Штутгарте (Германия).
«Ничего страшного в том, что Потапова проиграла Соболенко, нет, белоруска сейчас здорово играет. Я считаю, что полуфинал — это отличный результат, она на этой неделе показывала хорошую игру. Потапова заметно прибавляет в мастерстве, у неё острый, атакующий стиль, и я считаю, что она постепенно приближается к элите мирового тенниса, её прогресс очевиден», — приводит слова Янчука ТАСС.
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В субботу, 22 апреля, Анастасия Потапова потерпела поражение в полуфинальном матче турнира в Штутгарте. Россиянка проиграла белорусской теннисистке Арине Соболенко, второй ракетке мира, со счётом 1:6, 2:6.
- 22 апреля 2023
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