Андрей Рублёв — Душан Лайович: текстовая онлайн-трансляция финала турнира в Баня-Луке
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Сегодня, 23 апреля, олимпийский чемпион 2020 года в миксте, шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поборется с сербом Душаном Лайовичем (70-й номер рейтинга) за титул на грунтовом турнире категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). Поединок поставлен на Центральный корт и начнётся чуть позднее 15:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Душан Лайович – Андрей Рублёв в финале турнира в Баня-Луке.
Счёт личных встреч теннисистов — 1-0 в пользу Лайовича (2-0 с учётом челленджеров). В 2016 году он победил в 1/16 финала турнира серии «челленджер» в Биелле (Италия) — 6:4, 7:6(7). В 2019-м Душан взял верх в 1/8 финала турнира ATP-250 в Умаге (Хорватия) — 6:4, 6:3.
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