Рейтинг WTA, 24 апреля: Свёнтек лидирует, Алексадрова, Грачёва и Рахимова улучшили позиции

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию рейтинга в одиночном разряде. Стоит отметить, что первые 10 позиций в рейтинге лучших теннисисток мира остались неизменны. Так, первое место рейтинга продолжает занимать представительница Польши Ига Свёнтек, следом за ней располагаются белоруска Арина Соболенко и американка Джессика Пегула.

Наивысшую позицию среди россиянок занимает Дарья Касаткина (8‑я). Свои позиции удалось улучшить Екатерине Александровой, Варваре Грачёвой и Камилле Рахимовой.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».

Рейтинг WTA. 24 апреля

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 8975 очков.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 6891.

3 (3). Джессика Пегула (США) — 5735.

4 (4). Онс Жабер (Тунис) — 5116.

5 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 5030.

6 (6). Кори Гауфф (США) — 4400.

7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4305.

8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3505.

9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3191.

10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3162.

13 (13). Вероника Кудерметова (Россия) — 2280…

15 (17). Каролина Плишкова (Чехия) — 2255…

17 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 2075.

18 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2062…

25 (24). Анастасия Потапова (Россия) — 1566…

43 (44). Варвара Грачёва (Россия) — 1164…

62 (62). Анна Калинская (Россия) — 900…

64 (64). Анна Блинкова (Россия) — 886…

90 (92). Камилла Рахимова (Россия) — 712…

94 (88). Диана Шнайдер (Россия) — 689.