Рейтинг WTA, 24 апреля: Свёнтек лидирует, Алексадрова, Грачёва и Рахимова улучшили позиции

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию рейтинга в одиночном разряде. Стоит отметить, что первые 10 позиций в рейтинге лучших теннисисток мира остались неизменны. Так, первое место рейтинга продолжает занимать представительница Польши Ига Свёнтек, следом за ней располагаются белоруска Арина Соболенко и американка Джессика Пегула.
Наивысшую позицию среди россиянок занимает Дарья Касаткина (8‑я). Свои позиции удалось улучшить Екатерине Александровой, Варваре Грачёвой и Камилле Рахимовой.
Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».
Рейтинг WTA. 24 апреля
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 8975 очков.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 6891.
3 (3). Джессика Пегула (США) — 5735.
4 (4). Онс Жабер (Тунис) — 5116.
5 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 5030.
6 (6). Кори Гауфф (США) — 4400.
7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4305.
8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3505.
9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3191.
10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3162.
13 (13). Вероника Кудерметова (Россия) — 2280…
15 (17). Каролина Плишкова (Чехия) — 2255…
17 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 2075.
18 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2062…
25 (24). Анастасия Потапова (Россия) — 1566…
43 (44). Варвара Грачёва (Россия) — 1164…
62 (62). Анна Калинская (Россия) — 900…
64 (64). Анна Блинкова (Россия) — 886…
90 (92). Камилла Рахимова (Россия) — 712…
94 (88). Диана Шнайдер (Россия) — 689.
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