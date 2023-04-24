Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рейтинг WTA, 24 апреля: Свёнтек лидирует, Алексадрова, Грачёва и Рахимова улучшили позиции

Рейтинг WTA, 24 апреля: Свёнтек лидирует, Алексадрова, Грачёва и Рахимова улучшили позиции
Аудио-версия:
Комментарии

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию рейтинга в одиночном разряде. Стоит отметить, что первые 10 позиций в рейтинге лучших теннисисток мира остались неизменны. Так, первое место рейтинга продолжает занимать представительница Польши Ига Свёнтек, следом за ней располагаются белоруска Арина Соболенко и американка Джессика Пегула.

Наивысшую позицию среди россиянок занимает Дарья Касаткина (8‑я). Свои позиции удалось улучшить Екатерине Александровой, Варваре Грачёвой и Камилле Рахимовой.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».

Рейтинг WTA. 24 апреля

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 8975 очков.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 6891.
3 (3). Джессика Пегула (США) — 5735.
4 (4). Онс Жабер (Тунис) — 5116.
5 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 5030.
6 (6). Кори Гауфф (США) — 4400.
7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4305.
8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3505.
9 (9). Мария Саккари (Греция) — 3191.
10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 3162.
13 (13). Вероника Кудерметова (Россия) — 2280…
15 (17). Каролина Плишкова (Чехия) — 2255…
17 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 2075.
18 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2062…
25 (24). Анастасия Потапова (Россия) — 1566…
43 (44). Варвара Грачёва (Россия) — 1164…
62 (62). Анна Калинская (Россия) — 900…
64 (64). Анна Блинкова (Россия) — 886…
90 (92). Камилла Рахимова (Россия) — 712…
94 (88). Диана Шнайдер (Россия) — 689.

Материалы по теме
Соболенко в третий раз подряд проиграла финал Штутгарта: Арину опять остановила Свёнтек
Соболенко в третий раз подряд проиграла финал Штутгарта: Арину опять остановила Свёнтек
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023