Роман Сафиуллин вышел в финал квалификации «Мастерса» в Мадриде, где сразится с Офнером

112-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин пробился в финал квалификации грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В стартовом матче Сафиуллин (9) со счётом 6:2, 6:2 обыграл представителя Португалии Жоау Соузу (162-я ракетка мира). Встреча продлилась 1 час и 15 минут. Сафиуллин четыре раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Соузы ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

За место в основной сетке соревнований Сафиуллин сразится с австрийцем Себастьяном Офнером (16).

Основные соревнования в Мадриде пройдут с 26 апреля по 7 мая. Их действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.