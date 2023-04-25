Глава «Ролан Гаррос»: трудно представить турнир без Рафаэля Надаля

Глава теннисного турнира «Ролан Гаррос», бывшая первая ракетка мира из Франции Амели Моресмо поделилась мнением об участии в соревнованиях испанского теннисиста Рафаэля Надаля, обладателя титула чемпиона «Ролан Гаррос» в 2022 году.
«Конечно, есть вероятность, что физическое состояние не позволит ему выступить, но я точно знаю, что Рафаэль сделает всё, чтобы попасть на турнир. Осталось ещё пять недель, и у меня есть надежда, и я буду продолжать надеяться. Было бы трудно представить «Ролан Гаррос» без него, потому что он является большой частью истории турнира в последние 20 лет. Я позитивный человек, поэтому верю, что у него всё будет хорошо», — цитирует Моресмо итальянское издание OA Sport.
Напомним, Рафаэль Надаль пропускает турниры в 2023 году после получения травмы на Открытом чемпионате Австралии. На счету спортсмена 14 титулов Открытого чемпионата Франции по теннису.
- 25 апреля 2023
-
12:13
-
10:48
-
09:44
-
08:00
-
00:59
-
00:30
-
00:08
- 24 апреля 2023
-
22:58
-
22:34
-
21:47
-
21:35
-
21:29
-
20:54
-
20:40
-
20:27
-
19:37
-
19:14
-
19:11
-
18:40
-
18:26
-
17:45
-
17:40
-
17:06
-
15:38
-
13:48
-
12:15
-
11:56
-
10:57
-
10:19
-
02:43
-
00:40
-
00:32
-
00:20
- 23 апреля 2023
-
23:54
-
23:37