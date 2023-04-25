Чесноков: для меня Джокович всё ещё фаворит «Ролан Гаррос»

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков поделился ожиданиями от выступления 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира серба Новака Джоковича на самом престижном турнире грунтового сезона.

«То, что Джокович проигрывает на последних турнирах не самым сильным игрокам, абсолютно ничего не значит. Для меня он всё ещё фаворит «Ролан Гаррос», там он себя покажет во всей красе, покажет свою настоящую форму. Он умеет готовиться к большим турнирам и выигрывать их, что показывал на протяжении всей карьеры. Раньше он тоже, бывало, плохо играл на турнирах в Мадриде, Монте-Карло, но потом во Франции проходил далеко», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Напомним, ранее Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Мадриде (Испания), а перед этим потерпел неожиданное поражение в четвертьфинале грунтового турнира категории ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина), уступив соотечественнику Душану Лайовичу (70-я ракетка мира) со счётом 4:6, 6:7 (6:8).