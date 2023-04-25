Сафиуллин обыграл австрийца Офнера и вышел в основную сетку «Мастерса» в Мадриде

112-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин пробился в основную стадию грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), обыграв в финале квалификации представителя Австрии Себастьяна Офнера (130-й в рейтинге ATP)

Игра завершилась победой российского теннисиста со счётом 6:4, 7:6 (7:4). Общая продолжительность встречи составила 1 час 26 минут. Сафиуллин пять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Офнера восемь эйсов, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Основные соревнования турнира серии «Мастерс» в Мадриде пройдут с 26 апреля по 7 мая. Их действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.