Блинкова разгромно проиграла Парризас-Диас в первом круге турнира в Мадриде
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64-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова потерпела поражение от испанки Нурии Парризас-Диас (76-й номер рейтинга WTA) в первом круге грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания). Испанская теннисистка победила со счётом 6:3, 6:0.
Продолжительность матча составила 1 час 6 минут.
Россиянка сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и не реализовала единственный брейк-пойнт. Её соперница пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и использовала четыре брейк-пойнта из восьми.
Во втором круге Парризас-Диас сыграет с ещё одной россиянкой, Вероникой Кудерметовой, для которой это будет первый матч на турнире.
Призовой фонд соревнований в Мадриде составляет € 7 705 780. Женский турнир проходит с 25 апреля по 6 мая.
Мадрид (ж). 1-й круг
26 апреля 2023, среда. 16:05 МСК
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
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Нурия Парризас-Диас
Н. Парризас-Диас
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