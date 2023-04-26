Блинкова разгромно проиграла Парризас-Диас в первом круге турнира в Мадриде

64-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова потерпела поражение от испанки Нурии Парризас-Диас (76-й номер рейтинга WTA) в первом круге грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания). Испанская теннисистка победила со счётом 6:3, 6:0.

Продолжительность матча составила 1 час 6 минут.

Россиянка сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и не реализовала единственный брейк-пойнт. Её соперница пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и использовала четыре брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге Парризас-Диас сыграет с ещё одной россиянкой, Вероникой Кудерметовой, для которой это будет первый матч на турнире.

Призовой фонд соревнований в Мадриде составляет € 7 705 780. Женский турнир проходит с 25 апреля по 6 мая.