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Грачёва покидает Madrid Open, уступив китаянке Сиюй Ван

Грачёва покидает Madrid Open, уступив китаянке Сиюй Ван
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43-я ракетка мира российская теннисистка Варвара Грачёва не смогла преодолеть барьер первого круга турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания), уступив китаянке Сиюй Ван (65-й номер рейтинга WTA). Россиянка уступила со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 4:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 45 минут.

Грачёва сделала четыре эйса, допустила девять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти. Её соперница четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и использовала пять брейк-пойнтов из 12.

Во втором круге соперницей китайской теннисистки станет канадка Бьянка Андрееску, для которой это будет первый матч на турнире.

Призовой фонд соревнований в Мадриде составляет € 7 705 780. Женский турнир проходит с 25 апреля по 6 мая.

Мадрид (ж). 1-й круг
26 апреля 2023, среда. 14:35 МСК
Варвара Грачёва
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 4
6 2 		6 6
         
Сиюй Ван
Китай
Сиюй Ван
С. Ван
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