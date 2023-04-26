Грачёва покидает Madrid Open, уступив китаянке Сиюй Ван

43-я ракетка мира российская теннисистка Варвара Грачёва не смогла преодолеть барьер первого круга турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания), уступив китаянке Сиюй Ван (65-й номер рейтинга WTA). Россиянка уступила со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 4:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 45 минут.

Грачёва сделала четыре эйса, допустила девять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти. Её соперница четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и использовала пять брейк-пойнтов из 12.

Во втором круге соперницей китайской теннисистки станет канадка Бьянка Андрееску, для которой это будет первый матч на турнире.

Призовой фонд соревнований в Мадриде составляет € 7 705 780. Женский турнир проходит с 25 апреля по 6 мая.