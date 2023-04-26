Грачёва покидает Madrid Open, уступив китаянке Сиюй Ван
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43-я ракетка мира российская теннисистка Варвара Грачёва не смогла преодолеть барьер первого круга турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания), уступив китаянке Сиюй Ван (65-й номер рейтинга WTA). Россиянка уступила со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 4:6.
Продолжительность матча составила 2 часа 45 минут.
Грачёва сделала четыре эйса, допустила девять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из девяти. Её соперница четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и использовала пять брейк-пойнтов из 12.
Во втором круге соперницей китайской теннисистки станет канадка Бьянка Андрееску, для которой это будет первый матч на турнире.
Призовой фонд соревнований в Мадриде составляет € 7 705 780. Женский турнир проходит с 25 апреля по 6 мая.
Мадрид (ж). 1-й круг
26 апреля 2023, среда. 14:35 МСК
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
1 : 2
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|3
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|6
|6
Сиюй Ван
С. Ван
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