Павлюченкова впервые за 15 месяцев выиграла одиночный матч в основной сетке турнира WTA

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова выиграла первый за 15 месяцев матч одиночного разряда в основной сетке турнира на уровне WTA.
Это произошло в первом круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Павлюченкова, выступающая на турнире по защищённому рейтингу, в упорной борьбе обыграла представительницу Андорры Викторию Хименес-Касинцеву (WC) со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7).
До этого момента последняя личная победа Павлюченковой в основной сетке турнира уровня WTA датировалась 20 января 2022 года. Тогда во втором круге Открытого чемпионата Австралии россиянка обыграла австралийку Саманту Стосур со счётом 6:2, 6:2. Позднее Анастасия досрочно завершила сезон из-за травмы колена.
- 26 апреля 2023
-
20:56
-
20:33
-
20:31
-
20:24
-
20:10
-
20:05
-
19:21
-
19:21
-
18:43
-
18:04
-
17:53
-
17:45
-
17:21
-
17:08
-
16:54
-
16:26
-
15:57
-
14:55
-
14:42
-
13:52
-
13:27
-
13:24
-
12:56
-
12:43
-
12:40
-
10:29
-
10:21
-
09:54
-
09:42
-
09:00
-
08:00
-
00:58
- 25 апреля 2023
-
23:59
-
22:47
-
22:45