Павлюченкова впервые за 15 месяцев выиграла одиночный матч в основной сетке турнира WTA

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова выиграла первый за 15 месяцев матч одиночного разряда в основной сетке турнира на уровне WTA.

Это произошло в первом круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Павлюченкова, выступающая на турнире по защищённому рейтингу, в упорной борьбе обыграла представительницу Андорры Викторию Хименес-Касинцеву (WC) со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7).

До этого момента последняя личная победа Павлюченковой в основной сетке турнира уровня WTA датировалась 20 января 2022 года. Тогда во втором круге Открытого чемпионата Австралии россиянка обыграла австралийку Саманту Стосур со счётом 6:2, 6:2. Позднее Анастасия досрочно завершила сезон из-за травмы колена.