Бушар не пустила Ястремскую во второй круг турнира в Мадриде

Бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар нанесла поражение украинке Даяне Ястремской в матче первого круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Канадка одержала победу со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 21 минуту.

Бушар сделала два эйса, не допустила двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 21. Ястремская два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге Бушар сыграет с итальянской теннисисткой Мартиной Тревизан, для которой этот матч станет первым на турнире.

Призовой фонд соревнований в Мадриде составляет € 7 705 780. Женский турнир проходит с 25 апреля по 6 мая.