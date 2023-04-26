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Бушар не пустила Ястремскую во второй круг турнира в Мадриде

Бушар не пустила Ястремскую во второй круг турнира в Мадриде
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Бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар нанесла поражение украинке Даяне Ястремской в матче первого круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Канадка одержала победу со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 2 часа 21 минуту.

Бушар сделала два эйса, не допустила двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 21. Ястремская два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге Бушар сыграет с итальянской теннисисткой Мартиной Тревизан, для которой этот матч станет первым на турнире.

Призовой фонд соревнований в Мадриде составляет € 7 705 780. Женский турнир проходит с 25 апреля по 6 мая.

Мадрид (ж). 1-й круг
26 апреля 2023, среда. 19:20 МСК
Даяна Ястремская
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		2 2
6 6 		6 6
         
Эжени Бушар
Канада
Эжени Бушар
Э. Бушар
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