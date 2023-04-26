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Ковинич «не заметила» Эррани и вышла во второй круг Madrid Open

Ковинич «не заметила» Эррани и вышла во второй круг Madrid Open
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57-я ракетка мира черногорская теннисистка Данка Ковинич уверенно обыграла итальянку Сару Эррани (83-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:4, 6:0 в матче первого круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.

Ковинич сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. Её соперница ни разу не подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге черногорская теннисистка сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой, для которой этот матч станет первым на турнире.

Призовой фонд соревнований в Мадриде составляет € 7 705 780. Женский турнир проходит с 25 апреля по 6 мая.

Мадрид (ж). 1-й круг
26 апреля 2023, среда. 21:45 МСК
Данка Ковинич
Черногория
Данка Ковинич
Д. Ковинич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		0  
         
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
С. Эррани
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