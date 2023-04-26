Коккинакис проиграл Мунару и покидает Madrid Open

111-я ракетка мира австралийский теннисист Танаси Коккинакис проиграл испанцу Хауме Мунару (88-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:7 (7:9), 6:7 (3:7) в матче первого круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Продолжительность матча составила 2 часа 39 минут.

Австралиец сделал восемь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Его соперник один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и использовал три брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге Мунар сыграет с нидерландским теннисистом Таллоном Грикспором, для которого этот матч станет первым на турнире.

Общий призовой фонд турнира в Мадриде составил € 7 705 780. Его действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.