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Коккинакис проиграл Мунару и покидает Madrid Open

Коккинакис проиграл Мунару и покидает Madrid Open
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111-я ракетка мира австралийский теннисист Танаси Коккинакис проиграл испанцу Хауме Мунару (88-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:7 (7:9), 6:7 (3:7) в матче первого круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Продолжительность матча составила 2 часа 39 минут.

Австралиец сделал восемь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Его соперник один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и использовал три брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге Мунар сыграет с нидерландским теннисистом Таллоном Грикспором, для которого этот матч станет первым на турнире.

Общий призовой фонд турнира в Мадриде составил € 7 705 780. Его действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.

Мадрид (м). 1-й круг
26 апреля 2023, среда. 20:30 МСК
Танаси Коккинакис
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 7 		6 3  
7 9 		7 7  
         
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар
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