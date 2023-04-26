Коккинакис проиграл Мунару и покидает Madrid Open
Поделиться
111-я ракетка мира австралийский теннисист Танаси Коккинакис проиграл испанцу Хауме Мунару (88-й номер рейтинга ATP) со счётом 6:7 (7:9), 6:7 (3:7) в матче первого круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).
Продолжительность матча составила 2 часа 39 минут.
Австралиец сделал восемь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Его соперник один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и использовал три брейк-пойнта из пяти.
Во втором круге Мунар сыграет с нидерландским теннисистом Таллоном Грикспором, для которого этот матч станет первым на турнире.
Общий призовой фонд турнира в Мадриде составил € 7 705 780. Его действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас.
Мадрид (м). 1-й круг
26 апреля 2023, среда. 20:30 МСК
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|
|7 7
Хауме Мунар
Х. Мунар
Комментарии
- 26 апреля 2023
-
23:12
-
23:01
-
22:55
-
22:46
-
22:31
-
22:16
-
22:15
-
21:54
-
21:45
-
21:45
-
21:43
-
21:30
-
20:56
-
20:33
-
20:31
-
20:24
-
20:10
-
20:05
-
19:21
-
19:21
-
18:43
-
18:04
-
17:53
-
17:45
-
17:21
-
17:08
-
16:54
-
16:26
-
15:57
-
14:55
-
14:42
-
13:52
-
13:27
-
13:24
-
12:56
Партнерский контент