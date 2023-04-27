Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Много времени посвящаю психотерапии». Лайович рассказал о психологических проблемах

«Много времени посвящаю психотерапии». Лайович рассказал о психологических проблемах
Комментарии

70-я ракетка мира, сербский теннисист Душан Лайович рассказал о ментальных проблемах, с которыми ему приходится бороться по ходу карьеры.

«Я много времени посвящаю психотерапии. В последнее время я часто сталкиваюсь с тревожностью, обсессивно-компульсивным расстройством и депрессивными мыслями. Это сильно повлияло на меня, на мои выступления на корте. Чтобы хорошо играть, нужно прорабатывать такие моменты. Я стараюсь стать лучше», — приводит слова Лайовича Clay Tenis.

Напомним, ранее Лайович обыграл шестую ракетку мира российского спортсмена Андрея Рублёва в финальном матче турнира ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). Встреча спортсменов завершилась со счётом 6:3, 4:6, 6:4 в пользу сербского теннисиста.

Материалы по теме
Рублёв — Лайовичу: ты самый приятный человек, которого я встречал за пределами корта
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023