«Много времени посвящаю психотерапии». Лайович рассказал о психологических проблемах

70-я ракетка мира, сербский теннисист Душан Лайович рассказал о ментальных проблемах, с которыми ему приходится бороться по ходу карьеры.

«Я много времени посвящаю психотерапии. В последнее время я часто сталкиваюсь с тревожностью, обсессивно-компульсивным расстройством и депрессивными мыслями. Это сильно повлияло на меня, на мои выступления на корте. Чтобы хорошо играть, нужно прорабатывать такие моменты. Я стараюсь стать лучше», — приводит слова Лайовича Clay Tenis.

Напомним, ранее Лайович обыграл шестую ракетку мира российского спортсмена Андрея Рублёва в финальном матче турнира ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). Встреча спортсменов завершилась со счётом 6:3, 4:6, 6:4 в пользу сербского теннисиста.