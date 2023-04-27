«Много времени посвящаю психотерапии». Лайович рассказал о психологических проблемах
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70-я ракетка мира, сербский теннисист Душан Лайович рассказал о ментальных проблемах, с которыми ему приходится бороться по ходу карьеры.
«Я много времени посвящаю психотерапии. В последнее время я часто сталкиваюсь с тревожностью, обсессивно-компульсивным расстройством и депрессивными мыслями. Это сильно повлияло на меня, на мои выступления на корте. Чтобы хорошо играть, нужно прорабатывать такие моменты. Я стараюсь стать лучше», — приводит слова Лайовича Clay Tenis.
Напомним, ранее Лайович обыграл шестую ракетку мира российского спортсмена Андрея Рублёва в финальном матче турнира ATP-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина). Встреча спортсменов завершилась со счётом 6:3, 4:6, 6:4 в пользу сербского теннисиста.
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