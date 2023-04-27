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«С днём рождения, приятель». Коккинакис опубликовал забавное фото из архива с Кирьосом

«С днём рождения, приятель». Коккинакис опубликовал забавное фото из архива с Кирьосом
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Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2022 в парном разряде, австралийский теннисист Танаси Коккинакис поздравил своего друга – финалиста Уимблдона-2022, австралийца Ника Кирьоса с днём рождения. Сегодня, 28 апреля Нику исполнилось 28 лет. Отметим, что именно вместе с Кирьосом Коккинаким выиграл Australian Open — 2022.

«С днём рождения, приятель», — подписал фото Коккинакис, добавив эмодзи «сердце».

Фото: из личного архива Ника Кирьоса

На данный момент Кирьос не провёл ни одного официального матча на уровне ATP в рамках сезона-2023. Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска. Кирьос снялся с турнира и сделал операцию, после которой пока не выходил на корт. Ранее Ник подтвердил своё участие в Кубке Лэйвера — 2023.

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