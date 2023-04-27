Бушар – о победе над Ястремской: есть что-то особенное в игре с допингистками в Мадриде

Бывшая пятая ракетка мира, канадская теннисистка Эжени Бушар позволила себе неоднозначное высказывание после победы над украинкой Даяной Ястремской в первом круге грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 6:7 (6:8), 6:2, 6:2 в пользу канадки.
«Есть что-то особенное в том, чтобы играть с допингистками в Мадриде…» — написала Бушар в своих социальных сетях.
Напомним, Ястремская была отстранена от участия в соревнованиях по обвинению в использовании допинга. 7 января 2021 года в пробе 20-летней спортсменки были обнаружены метаболиты местеролона — анаболика андрогенного типа. 22 июня независимый трибунал ITF полностью оправдал украинку, она доказала, что запрещённое вещество попало в её организм после секса.
Позднее один из пользователей написал: «Эжени Бушар теперь ведёт 2-0 с допингистками в Мадриде». На что канадка ответила: «Просто пытаюсь внести свой вклад».
Отметим, что в 2017 году на турнире в Мадриде Бушар обыграла россиянку Марию Шарапову со счётом 7:5, 2:6, 6:4.
- 27 апреля 2023
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