Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде, победив швейцарца Вавринку

Рублёв вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде, победив швейцарца Вавринку
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист, шестая ракетка мира Андрей Рублёв одержал победу над швейцарским спортсменом Стэном Вавринкой (75-е место в рейтинге ATP) в двух сетах матча второго круга турнира серии «Мастерс», проходящего в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4.

Матч начался с определения права на первую подачу на «камень, ножницы, бумага» и продолжался 1 час 22 минуты. За это время Андрей Рублёв выполнил восемь эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта из шести и допустил три невынужденные ошибки. На счету швейцарца Вавринки два реализованных брейк-пойнта из пяти, семь эйсов и восемь невынужденных ошибок. Ни один из спортсменов за время встречи не делал двойных ошибок.

Мадрид (м). 2-й круг
28 апреля 2023, пятница. 14:20 МСК
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4  
7 		6  
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

В матче третьего круга Рублёв встретится с японцем Йосихито Нисиокой, 34-й ракеткой мира. Их матч пройдёт в воскресенье, 30 апреля.

Материалы по теме
Хачанов рвётся в 3-й круг Мадрида! А Калинская выбила Рыбакину, Рублёв тоже победил. LIVE!
Live
Хачанов рвётся в 3-й круг Мадрида! А Калинская выбила Рыбакину, Рублёв тоже победил. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023