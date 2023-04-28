Рублёв вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде, победив швейцарца Вавринку

Российский теннисист, шестая ракетка мира Андрей Рублёв одержал победу над швейцарским спортсменом Стэном Вавринкой (75-е место в рейтинге ATP) в двух сетах матча второго круга турнира серии «Мастерс», проходящего в Мадриде (Испания). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4.
Матч начался с определения права на первую подачу на «камень, ножницы, бумага» и продолжался 1 час 22 минуты. За это время Андрей Рублёв выполнил восемь эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта из шести и допустил три невынужденные ошибки. На счету швейцарца Вавринки два реализованных брейк-пойнта из пяти, семь эйсов и восемь невынужденных ошибок. Ни один из спортсменов за время встречи не делал двойных ошибок.
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В матче третьего круга Рублёв встретится с японцем Йосихито Нисиокой, 34-й ракеткой мира. Их матч пройдёт в воскресенье, 30 апреля.
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